Археологи раскопали самую большую в мире статую мужского полового органа

Открытие сделали Эль-Игерон (регион Кордова). Это место датируется IV веком до н.э. и сперва было иберийским поселением, но в 206 году до н.э. его завоевали римляне.

Об этом сообщает Live Science.

Археологи полагают, что находка является самой большой римской статуей мужского полового органа из когда-либо обнаруженных. Древние люди пользовались такими скульптурами, чтобы отогнать неудачу и повысить мужественность.

«Мы считаем, что это самая большая статуя фаллоса из когда-либо найденных. Символ фаллоса был очень популярен среди древних римлян. Они верили, что он защищает их от сглаза, неудач и несчастий. Из-за чего мы очень часто находим половые члены выгравированные даже на фасадах зданий», – рассказали исследователи.



В эпоху Древнего Рима многие люди верили, что в многолюдных и часто посещаемых местах, особенно на перекрестках, обитают сверхъестественные силы. Они боялись встречи с такими существами, а потому пытались от них разными способами защититься, среди которых использование огромной статуи фаллоса.

«В сознании римлян эти пространства были особенно подвержены риску сверхъестественных опасностей, потому что места встречи и пересечения – это места, где люди естественным образом взаимодействовали. Считалось, что пагубные силы Дурного глаза там особенно сильны», – добавили ученые.

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