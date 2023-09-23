Вблизи Бейт-Шемеша произошел несчастный случай с велосипедистом, мужчина серьезно ранен

За жизнь пострадавшего борются врачи.

В районе Бейт-Шемеша 60-летний мужчина упал с велосипеда, в результате чего получил тяжелые травмы.

Об этом сообщает "Маарив".

Как выяснилось, во время езды на велосипеде мужчина подскользнулся, что привело к несчастному случаю. Его доставили в больницу Хадас Эйн Керем.

"Врачи вводят пациенту успокоительные и проводят искусственную вентиляцию легких", - говорится в сообщении.

Ранее "Курсор" писал о несчастном случае, который произошел с велосипедистом в Западной Галилее. 67-летнему мужчине резко стало плохо и он потерял сознание. На место инцидента вызвали парамедиков (МАДА), которые начали проводить пострадавшему искусственное дыхание и массаж сердца, но их усилия, к сожалению, оказались тщетными. Медики констатировали смерть велосипедиста на месте.

Также мы сообщали о жутком ДТП на шоссе 4311. Авария произошла вблизи Ришон ле-Циона. В результате которой погиб мужчина. Еще один человек получил ранения.