Вблизи Гиват-Асафа неизвестные забросали камнями автобус: ранен мужчина

В четверг, 23 февраля, на 60-й трассе рядом с перекрестком Гиват-Асаф (находящимся в местном совете Мате-Биньямина) автобус, в котором кроме водителя никого не было, был атакован камнями.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Израиля.

По информации, предоставленной правоохранителями, водитель, мужчина примерно 50 лет, получил незначительные ранения в области лица от осколков стекла. Он был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Правоохранительные органы начали розыск нападавших. Дополнительная информация о происшествии пока не разглашается.

Напомним, в конце января в Иерусалиме полицейское авто забросали камнями. Так, в квартале Цур-Бахер неизвестные забросали полицейский джип камнями. сети появилось видео с моментом инцидента. Автор записи отметил, что ребята, забрасывающие камнями джип полиции, являются или гражданами или обладают видом на жительство в Израиле. В связи с этим автор видео призвал власти начинать лишать вида на жительство подобных граждан и «депортировать в их любимую Палестину».

До этого 35-летний житель Иудеи и Самарии получил легкие ранения после того, как его машину забросали камнями возле фермы. На место происшествия прибыла медицинская бригада MDA и эвакуировала пострадавшего в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве. У 35-летного мужчины зафиксировали легкие травмы головы.

Также «Курсор» сообщал, что в Самарии израильтянку забросали камнями. 29-летняя женщина была легко ранена камнями, брошенными в ее автомобиль на трассе 505. Пострадавшая продолжала водить машину до тех пор, пока ей не оказала медицинскую помощь бригада медиков MDA на перекрестке Тапуа в Самарии. Женщину доставили ​​в медицинский центр Бейлинсон с осколочными ранениями лица.