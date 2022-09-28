В Иудее и Самарии автомобиль забросали камнями: есть пострадавший

35-летний житель Иудеи и Самарии получил легкие ранения после того, как его машину забросали камнями возле фермы.

На место происшествия прибыла медицинская бригада MDA и эвакуировала пострадавшего в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве.

Об этом сообщает Walla.

У 35-летного мужчины зафиксировали легкие травмы головы. Больше о его состоянии в данный момент ничего неизвестно.

Ранее мы рассказывали, что в торговом центре «Ха-Беэр» в Ришон ле-Ционе произошла неприятная ситуация – в игровом комплексе упала 9-летняя девочка и сломала себе руку. Ее мама пришла в это место с дочерью и тремя ее двоюродными сестрами ради отдыха и веселого времяпровождения на аттракционах.

Одна из девочек захотела в уборную, а потому женщина отправилась с ней и попросила бабушку присмотреть за другими детьми. Когда мама девочки вернулась, то она увидела сидящую на полу дочь, которая плакала и жаловалась на сильную боль в руке. В итоге врачи диагностировали перелом руки. Теперь женщина подала иск в суд и требует моральную компенсацию в размере 32 тысяч шекелей.

Также «Курсор» сообщал, что в среду, 28 сентября в Молдове девять израильтян, которые возвращались с Умани, пострадали в ДТП. Прибывшая на место происшествие «скорая» госпитализировала пострадавших в медицинское учреждение «Мадина», где им оказывают необходимую помощь.

По словам генерального директора компании PassportCard, выдавшей израильтянам страховой полис, с момента получения отчета об аварии постоянно поддерживает связь с пострадавшими. Он пообещал предоставление израильтянам любой помощи, которая будет необходима.

Помимо этого, полиция задержала 30-летнего жителя Реховота по подозрению в изнасиловании трех своих несовершеннолетних родственниц. В обвинительном акте сказано, что он длительное время совершал действия сексуального характера в отношении троих девушек, которых он навещал во время праздников.