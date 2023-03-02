Вблизи кибуца Мааган Михаэль автомобиль сбил насмерть пешехода

В районе кибуца Мааган Михаэль на 6537-й дороге произошел автомобильный наезд на пешехода, в результате чего мужчина погиб.

Согласно информации, полученной от службы скорой медицинской помощи «Маген Давид Адом», пострадавший мужчина, примерно 50-летнего возраста, скончался на месте происшествия в результате полученных травм.

Обстоятельства произошедшего расследует дорожная полиция. Другие подробности пока не уточняются.

Напомним, на севере Израиля автомобиль рухнул с обрыва. ДТП произошло в районе горы Тавор, в результате серьезные травмы получила женщина. Для ее эвакуации потребовался вертолет. По предварительным данным, женщина получила тяжелые травмы и находится в бессознательном состоянии.

Также «Курсор» сообщал о ДТП возле Нетании, в результате которого тяжело травмирована женщина. Как выяснилось, автомобиль перевернулся на прибрежной дороге. В результате аварии женщина получила ушибы верхней части тела. На место ДТП приехали парамедики МАДА, которые оказали ей первую помощь на месте, а после госпитализировали в медицинское учреждение «Ланиадо». Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

До этого масштабное ДТП произошло на шоссе 90 недалеко от Иерихона. Там получили ранения семь человек. 50-летний палестинец был эвакуирован в больницу Рамбам в Хайфе в тяжелом состоянии, 35-летняя женщина эвакуирована в состоянии средней тяжести вместе с тремя другими людьми, находящимися в легком состоянии, в больницу Эмек у Афула. Двое легко раненых палестинцев на территории Палестинской автономии.