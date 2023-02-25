В ДТП возле Нетании тяжело травмирована женщина

В субботу, 25 февраля, на развязке Ари недалеко от Нетании произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадала молодая женщина.

Об этом пишет издание News.walla.

Ее автомобиль перевернулся на прибрежной дороге. В результате аварии женщина получила ушибы верхней части тела. На место ДТП приехали парамедики МАДА, которые оказали ей первую помощь на месте, а после госпитализировали в медицинское учреждение «Ланиадо». Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

«Курсор» писал ранее, что в субботу, 25 февраля, в Хайфе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей. В результате аварии пострадали три человека.

Еще мы писали, что в пятницу, 24 февраля, на шоссе 77 недалеко от развязки Тель-Кашиш в районе Хайфы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал мужчина.

Напомним, что в ночь на 19 февраля в Иерусалиме произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезные ранения получила 34-летняя женщина. Пострадавшая потеряла управление транспортным средством и врезалась в забор.

Читайте также, что на шоссе 1 между Маале-Адумим и Мишор-Адумим произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Водитель одной из машин не справился с управлением и влетел в джипы пограничной полиции, которые стояли на обочине.