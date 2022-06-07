Вдова израильского журналиста подала в суд из-за фильма «Топ Ган: Мэверик»

Кинокомпания Paramount получила судебный иск от наследников журналиста и писателя Эхуда Йоная. Речь идет о нарушении авторских прав на франшизу «Топ Ган».

Семья Эхуда Йоная, израильского журналиста, написавшего в 1983 году статью, по которой был снят фильм о пилотах ВВС «Топ Ган» в 1986 году с Томом Крузом в главной роли, в понедельник в Лос-Анджелесе подала в суд на студию Paramount за несоблюдение прав интеллектуальной собственности на вторую часть «Топ Ган», вышедшую на прошлой неделе.

Семья Йоная отправила Paramount письмо 11 мая, за две недели до премьеры фильма, информируя студию о предполагаемом правонарушении. Никто из Paramount Global не связался с вдовой или сыном журналиста для приобретения прав на вторую часть.

Студия отрицает, что вторая часть является производным от успешного фильма, выпущенного в 1986 году и снятого по статье израильтянина, и поэтому семья журналиста просит суд определить, была ли нарушена интеллектуальная собственность.

Вторая часть «Топ Гана» собрала 900 миллионов долларов (840 миллионов евро) по всему миру, 300 миллионов долларов (280 миллионов евро) на рынке Северной Америки, что стало успехом, которого отрасль ожидала в знак восстановления после пандемии.

«Семья имеет право на возмещение убытков с Paramount… в виде дохода, прибыли, выгоды, которые студия получает от своих несправедливых действий», — говорится в иске.

Paramount заявила агентству Reuters: «Эта жалоба необоснованна, и мы будем энергично защищаться».

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