Ведущие израильские певцы отказались участвовать в концерте по случаю 80-летия певца Ариэля Зильбера – названа

«Я категорически против его поддержки этого человека».

Некоторые ведущие израильские певцы отменили свое участие в концерте по случаю 80-летия певца Ариэля Зильбера.

Об этом сообщает Telegram-канал Сегодня в Израиле.

Они приняли это решение после того, как Зильбер публично поддержал и пожертвовал деньги еврейскому экстремисту, который осужден за убийство трех членов палестинской семьи.

По словам Шалома Ханоха и Авива Гефена, они не станут участниками концерта, а Аркадий Духин сообщил, что он тоже думает об отмене своего выступления.

«Я категорически против его поддержки этого человека», – отметил он.

Некоторые пользователи социальных сетей тоже призывают бойкотировать музыку Зильбера.

Известно, что Зильбер публично поддержал Амирама Бен Улиэля и выделил деньги на кампанию по сбору средств, чтобы освободить Улиэля из тюрьмы.

Последнего признали виновным в 2020 году по трем пунктам обвинения в убийстве, двум пунктам обвинения в покушении на убийство, поджоге и сговоре с целью совершения преступления на расовой почве в рамках «террористического акта».

Сейчас мужчина отбывает три пожизненных заключения и дополнительно 20 лет за то, что применил зажигательную бомбу в деревне Дума в 2015 году, вследствие чего погибли Рихам и Саад Давабша и их 18-месячный сын Али Саад. Только 5-летнему сыну пары Ахмеду удалось пережить теракт, но он получил серьезные ожоги.

Также "Курсор" сообщал, что легендарного израильского артиста доставили в больницу.