Легендарного израильского артиста доставили в больницу – что случилось

Его семья уже прокомментировала эту ситуацию.

Известного израильского артиста Зеэва Реваха доставили в больницу на обследование, потому что он почувствовал себя плохо.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

«Состояние здоровья Зеэва оценивается как хорошее, и мы надеемся, что его скоро выпишут», – поделились члены его семьи.

Отметим, что Ревах является израильским актером, продюсером и сценаристом. Играл в театре в спектаклях «Идиотка», «Три ангела», «Сглазила!», «Фигаро», «Полицейский» и других. Играл в лучших израильских комедиях: «Бильярд», «Леон», «Только сегодня», «Ошибка по номеру», «Только сегодня 2» и других.

Он родился в Марокко в 1940 году, но в 8-летнем возрасте переехал в Израиль. Он прошел военную службу в ЦАХАЛе, а после занялся изучением актерского искусства в Тель-Авиве, в театральной школе «Бейт Цви».

Карьера артиста началась в 1963 году и длится до сих пор. Он работает в направлениях комедий и драматических фильмов. Также он имеет следующие награды: премия «Офир» за лучшую мужскую роль[d] (2002); Ophir Award for lifetime achievement (2010); премия «Офир» за лучшую мужскую роль (2014); Yakir Ramat Gan (2015).