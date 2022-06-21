Ведущий баскетбольный клуб Израиля Хапоэль Холон остался без капитана

После пяти лет, в течение которых Гай Пнини стал символом «фиолетовых», форвард попрощался с клубом-чемпионом: «С первого дня, когда я подписал контракт с клубом, вы приняли меня с большой любовью и поддержкой».

После пяти лет, в течение которых Гай Пнини выиграл главные титулы страны и добился достижений в Европе, а также был назначен капитаном команды, он завершает свою карьеру в «Хапоэль» Холон и, как ожидается, вернется в «Маккаби» Тель-Авив.

Guy Pnini leaves Hapoel Holon as a champion after five years with the club. pic.twitter.com/sYvxHVH3Ad — Sports Rabbi (@thesportsrabbi) June 21, 2022

Председатель клуба сказал: «Гай, мы заканчиваем захватывающее путешествие, полное взлетов и падений, колоссальных моментов счастья, серьезных травм, завоевания трех титулов, бескомпромиссного профессионализма с твоей стороны и огромной страсти к игре.

Мы с любовью принимаем твое решение уйти и гордимся, что имели привилегию наслаждаться твоей игрой».

Пнини сказал: «Дорогие «фиолетовые», я покидаю клуб сегодня после 5 замечательных сезонов. Мы прошли сумасшедший путь, вышли в «Финал четырех» Лиги чемпионов и, конечно же, достигли кульминации с победой в чемпионате».