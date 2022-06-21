Ведущий баскетбольный клуб Израиля Хапоэль Холон остался без капитана

14:50, 21 июня 2022
Новости Израиля, Спорт
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Фото: pixabay.com

После пяти лет, в течение которых Гай Пнини стал символом «фиолетовых», форвард попрощался с клубом-чемпионом: «С первого дня, когда я подписал контракт с клубом, вы приняли меня с большой любовью и поддержкой».

После пяти лет, в течение которых Гай Пнини выиграл главные титулы страны и добился достижений в Европе, а также был назначен капитаном команды, он завершает свою карьеру в «Хапоэль» Холон и, как ожидается, вернется в «Маккаби» Тель-Авив. 

Председатель клуба сказал: «Гай, мы заканчиваем захватывающее путешествие, полное взлетов и падений, колоссальных моментов счастья, серьезных травм, завоевания трех титулов, бескомпромиссного профессионализма с твоей стороны и огромной страсти к игре. 

Мы с любовью принимаем твое решение уйти и гордимся, что имели привилегию наслаждаться твоей игрой». 

Пнини сказал: «Дорогие «фиолетовые», я покидаю клуб сегодня после 5 замечательных сезонов. Мы прошли сумасшедший путь, вышли в «Финал четырех» Лиги чемпионов и, конечно же, достигли кульминации с победой в чемпионате».

«Фиолетовая публика, вы сердце и душа этого клуба, без вас мы бы не достигли всех этих достижений. Любовь, безумие, захватывающие переживания, которые вы мне подарили, останутся со мной на всю оставшуюся жизнь… Дорогой Холон, ты всегда будешь со мной. Я уверен, что наши пути пересекутся в будущем», — сказал он. 

«Курсор» ранее информировал, что израильские гимнастки завоевали еще пять медалей на чемпионате Европы.

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Автор материала:
Ирен Давид
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