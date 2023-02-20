Венчурный фонд Bessemer заявил о возможном ослаблении шекеля

Одним из американских венчурных фондов, Bessemer, было разослано необычное письмо компаниям, которые сотрудничают с ним. В письме фонд выразил опасения относительно возможного ослабления израильского шекеля и введения ограничений на вывод иностранной валюты из страны.

Об этом сообщает «TheMarker«.

Специалисты фонда указали на нестабильность в Израиле, вызванную не только политическими коалициями, но и безудержной политикой нового правительства. Они отметили, что правительство не принимает советов экспертов, включая экономистов, банкиров, инвесторов и предпринимателей, и призывает к тюремному заключению своих критиков и атакует СМИ.

Однако, эксперты фонда уверены в силе израильского хайтека, который не сильно зависит от местной экономики. Но они опасаются, что нынешний политический климат может отпугнуть зарубежные инвестиции в другие сектора экономики. Они также выразили серьезное беспокойство по поводу снижения курса шекеля.

Фонд рекомендует компаниям, связанным с Израилем, пересмотреть свою политику управления рисками и не вкладывать деньги в шекелях на срок больше 6 месяцев. Они также отмечают, что правительство пытается найти виноватых среди бизнес-сообщества и утверждает, что экономический спад будет результатом не политики государства, а действий и заявлений делового сообщества.

«Курсор» писал о том, что шекель слабеет по отношению к доллару. Увеличение курса доллара по отношению к шекелю может привести к инфляции, что приведет к росту цен на импортируемые товары и сырье. В свою очередь, увеличение инфляции может заставить Банк Израиля ужесточить денежно-кредитную политику. Согласно экспертам, Банк Израиля может пересмотреть свое решение о повышении процентной ставки на следующей неделе из-за возможного роста инфляции.