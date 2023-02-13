Шекель обесценивается: чем это может грозить Израилю

Поскольку шекель слабеет по отношению к доллару, аналитики полагают, что Банк Израиля может пересмотреть решение о повышении процентной ставки на следующей неделе из-за опасений более высокой инфляции.

На следующей неделе Валютный комитет Банка Израиля соберется, чтобы обсудить решение по процентной ставке. Ожидалось, что он повысит процентную ставку еще на 0,25%, и вполне вероятно, что это произойдет. Но на прошлой неделе наметилась тенденция, которая может убедить Банк Израиля повысить ставку больше, чем планировалось: шекель слабеет по отношению к доллару.

Об этом сообщает Globes.

Обесценение шекеля по отношению к доллару способствует инфляции, повышая цены на импортные товары и сырье, а рост инфляции может привести к ужесточению денежно-кредитной политики Банком Израиля. При этом повышение процентной ставки больше, чем планировалось, возможно, на 0,5% вместо 0,25%. Такое развитие событий будет ощущаться в еще более высоких ежемесячных выплатах по ипотечным кредитам, по крайней мере, для некоторых домовладельцев, которые взяли кредиты.

Главный экономист Leader Capital Markets Йонатан Кац говорит: «Обесценивание шекеля продолжается из-за политической неопределенности и страха перед оттоком капитала. Эта тенденция, если она сохранится на следующей неделе, может способствовать повышению процентной ставки на 0,5%, но все зависит от январского индекса потребительских цен, который будет опубликован в среду на этой неделе».

Главный стратег Bank Hapoalim Моди Шафрир считает, что процентная ставка вырастет на 0,25%. По его мнению, Банк Израиля «придаст относительно большое значение в предстоящем решении событиям на рынке иностранной валюты, так что, чем больше шекель продолжит падать по отношению к доллару, тем выше вероятность повышения на 0,5%».

Главный экономический директор Psagot Ори Гринфельд заяивл: «Хотя укрепление доллара привлекло большое внимание средств массовой информации, обменный курс вернулся к своему уровню только в начале года». При этом он согласен с тем, что обменный курс шекеля к доллару поддерживает рост инфляции и более высокую процентную ставку, хотя есть факторы, толкающие в противоположном направлении.

Ранее Курсор писал, что шекель резко ослаб по отношению к доллару.Внутренние события сильно сказываются на шекеле.

Также банкиры предупредили Нетаниягу: деньги уже бегут из страны. В последние дни банкиры наблюдают “тревожную тенденцию” — вкладчики закрывают депозиты и переводят деньги за границу

Израиль может потерять инвесторов — предупреждение JPMorgan. Ведущий финансовый институт США JPMorgan предупредил о растущем риске инвестирования в Израиль из-за далеко идущих планов нового правительства касательно реформы судебной системы.

Курсор писал, что Банк Израиля вновь повысил процентную ставку. Новый показатель стал самым высоким с 2008 года.

Также Минфин снизил прогноз роста экономики Израиля на 2023 год. Главный экономист Министерства финансов Израиля Шира Гринберг пересмотрела прогноз роста ВВП Израиля в следующем году.

Самые эффективные экономики мира: Израиль попал в рейтинг The Economist. Британский еженедельник сообщил, что Израиль добился экономического успеха за последний год, несмотря на политический хаос.