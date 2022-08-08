Верховный суд Израиля отклонил петицию о запрете абортов

Верховный суд отклонил ходатайство о запрете абортов после 24-й недели беременности.

«Беременность — событие, имеющее большое значение и множество последствий в жизни женщины. Оценка рисков, связанных с беременностью и ее прерыванием, является профессиональной (медицинской и психологической) задачей первой степени и решается, в соответствии с законом, профессиональной комиссией, состоящей из медицинских специалистов и социального работника», — пишет суд.

«Таким образом, установление каких-либо искусственных ограничений, как просят истцы, является не только произвольным, но и явно противоречит четкой цели закона», — говорится в решении суда.

Ранее наш сайт сообщал, что в США массово протестуют против запрета на аборты.

Также Курсор сообщал, что во вторник вечером в Тель-Авиве запланирована акция протеста против решения Верховного суда США отменить дело Роу против Уэйда и в поддержку права на доступ к безопасным абортам.

Еще напомним, что постановление США об абортах стало результатом темного и ненавидящего женщин режима.