Отмена права на аборты в США: израильские активисты проведут протест в Тель-Авиве

«Мы созовем митинг против этого ужасного решения, которое отбрасывает Соединенные Штаты на пятьдесят лет назад», — написали организаторы.

Во вторник вечером в Тель-Авиве запланирована акция протеста против решения Верховного суда США отменить дело Роу против Уэйда и в поддержку права на доступ к безопасным абортам.

Акция протеста была организована Lada’at, одной из крупнейших израильских организаций, выступающих за выбор, совместно с SlutWalk Jerusalem и подразделением Lotem по борьбе с гендерным терроризмом и пройдет в 18:00 на площади Габима в Тель-Авиве.

Организаторы мероприятия заявили, что причиной протеста является демонстрация поддержки репродуктивных прав в США и права человека на доступ к безопасному аборту.

«Мы созовем митинг против этого ужасного решения, которое отбрасывает Соединенные Штаты на пятьдесят лет назад, — написали организаторы. — Женщины не перестанут делать аборты — все это постановление означает, что незаконных и опасных абортов станет больше».

Сравнивая ситуацию в Соединенных Штатах, где как минимум 16 штатов либо уже объявили аборты вне закона, либо собираются сделать это, с ситуацией в Израиле, организаторы мероприятия написали, что «даже сегодня в Израиле людям, желающим прервать беременность, нужно пройти комитет и бесчисленные бюрократические процедуры, чтобы реализовать свои права на свои тела».

Кроме того, Курсор писал, что палаточные городки появляются по всему Израилю в знак протеста против роста стоимости жилья.

Еще напомним, что банки и кредитные компании в Израиле будут работать по-новому.