Верховный суд отклонил ходатайство семьи террориста о сносе дома

В конце марта в Бней-Браке произошел теракт, в результате которого погибло 5 израильтян. Силы безопасности приняли решение снести дом террориста, совершившего нападение.

Верховный суд отклонил ходатайство семьи террориста, совершившего теракт в Бней-Браке, против запланированного сноса их дома.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Согласно заключению, первый этаж не будет снесен, поскольку не доказано, что террорист проживал там.

Напомним, что в теракте погибло пять израильтян.