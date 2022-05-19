Верховный суд отклонил ходатайство семьи террориста о сносе дома

19:50, Вчера
Новости Израиля
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Фото: pixabay.com

В конце марта в Бней-Браке произошел теракт, в результате которого погибло 5 израильтян. Силы безопасности приняли решение снести дом террориста, совершившего нападение.

Верховный суд отклонил ходатайство семьи террориста, совершившего теракт в Бней-Браке, против запланированного сноса их дома.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Согласно заключению, первый этаж не будет снесен, поскольку не доказано, что террорист проживал там.

Напомним, что в теракте погибло пять израильтян.

Курсор ранее писал, что задержан мужчина, который напал на полицейского на Храмовой горе и скрылся в мечети. В последние недели Иерусалим превратился в пороховую бочку. Палестинские арабы столкнулись с полицией на Храмовой горе, когда праздники Рамадан и Песах привлекли тысячи людей к святым местам.

Также сообщалось, что 14-летняя девочка получила ранения в результате стрельбы в Рахате. Инициативы Авраама, которые отслеживают и проводят кампании против насилия в арабском сообществе, заявили, что в 2021 году в результате насилия и преступлений было убито 125 арабов — рекорд за все время.

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Автор материала:
Кати Адхам
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