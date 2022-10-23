Верховный суд отклонил иски против соглашения с Ливаном

23 октября, в воскресенье, в Высшем суде справедливости (БАГАЦ) единогласно отклонили иски, которые подали против сделки с Ливаном о демаркации морской границы.

Об этом сообщает Walla.

Заявители, среди которых были правые организации и депутат кнессета Итамар Бен-Гвир, требовали от правительства представить соглашение на утверждение Кнессетом. Однако, судьи решили отклонить их доводы.

Комиссию возглавила председатель БАГАЦа Эстер Хают, а двумя другими судьями были Узи Фогельман и Ноам Солберг. Они подвергли критике доводы заявителей, которые представили необоснованную информацию.

«Итак, Верховный суд, который не может позволить Нетаниягу продвигать газовый план без Кнессета, потому что «Кнессет не группа поддержки», позволяет Лапиду отдать значительные территориальные и экономические активы «Хизбалле» во время выборов и превратить Кнессет в группу поддержки. Спасибо судьям БАГАЦа, которые помогают нам доказать исключительную важность продвижения нашей программы в области права и правосудия», – заявил Бен-Гвир.

После того как сделку одобрит правительство, ожидается, что на базе ООН в Эн-Накуре (Ливан) проведут церемонию подписания. Стороны должны подписать соглашение отдельно, в присутствии американского посредника Амоса Хохштейна.

В организации «Форум Кохелет», которая была одним из истцов, заявили, что после слушаний в Верховном суде осталось много вопросов касаемо законности соглашения, на которые не предоставили ни единого ответа представители правительства.

«Мы ожидали, что БАГАЦ потребует объяснений и разъяснений. Будем ждать публикации аргументации», – добавили там.

Также «Курсор» рассказывал, что премьер-министр Израиля Яир Лапид высказался о сделке с Ливаном, а также прокомментировал идею «два государства для двух народов».