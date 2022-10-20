Лапид о сделке с Ливаном: Открылось окно возможностей

Премьер-министр Израиля Яир Лапид рассказал о готовящемся соглашении с Ливаном касаемо демаркации морской границы, а также прокомментировал угрозу со стороны Хизбаллы.

Об этом политик сообщил в интервью Алексею С. Железнову-Авни.

Чиновнику напомнили, что он и эксперты считают сделку хорошей с точки зрения безопасности и экономики Израиля. Однако, многие питают сомнения касаемо того, что террористическая организация Хизбалла будет уважать подписанные документы или что правительство Ливана сможет ее контролировать.

По словам Лапида, Хизбалла – не договаривающаяся сторона, которая подписывает соглашение. Последнее заключается только между Израилем и Ливаном с гарантиями США.

«Все стороны явно заинтересованы в соблюдении соглашения, особенно Ливан, которому оно необходимо, чтобы спасти свою экономику и в то же время уменьшить влияние «Хизбаллы». Открылось окно возможностей, и мы его не упустили», – сказал премьер-министр.

Лапид считает, что соглашение является историческим и поможет сохранению региональной стабильности. В свою очередь, это приведет к развитию экономики и энергетики, а также процветанию Израиля.

«Я говорю это с полной ответственностью», – добавил премьер-министр.

Помимо этого, Лапида попросили поделиться его мнением касаемо шансов реализации на практике идеи «два государства для двух народов». Чиновник верит, что палестинцы отделятся, а также в то, что два государства решат конфликты, если будут соблюдены строгие меры безопасности для Израиля. Премьер-министр сказал, что это нужно сделать в рамках регионального соглашения, что является как его личной позицией, так и «Еш Атид».

» то единственное практическое решение, причем лучшее для всех нас. Реальность все время меняется, и если даже сегодня с той стороны говорить не с кем, я верю, что со временем ситуация изменится. Нельзя оставить все, как есть и передать палестинскую проблему нашим детям. Необходимо долгосрочное и прагматичное решение», – сказал премьер-министр.

Ранее Лапид рассказал, что будет делать его правительство в случае победы на выборах.

Также «Курсор» сообщал, что Лапид поделился своим мнением о войне в Украине.