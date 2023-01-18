ШАС грозит свергнуть правительство, если Дери уволят с поста министра — СМИ

Министр социального обеспечения Яаков Марги предупредил, что если министр внутренних дел Арье Дери (ШАС) будет вынужден уйти из правительства в результате решения Верховного суда, то это будет означать конец нынешнего коалиционного правительства.
Об этом сообщает INN.
«Я сообщу совету мудрецов Торы [партии ШАС], что, если Арье Дери не входит в правительство, правительства не существует», — сказал депутат.
Комментарии прозвучали вскоре после того, как в среду утром Israel Hayom сообщил, что Нетаниягу не будет игнорировать решение Верховного суда против его министра внутренних дел и готов уволить Дери, если суд будет настаивать на этом.
Сообщается, что Дери заявил членам партии ШАС на собрании фракции в понедельник, что не уйдет в отставку, даже если Верховный суд вынесет решение против его назначения министром внутренних дел.
Источники, близкие к Нетаниягу, сообщили Israel Hayom, что, если суд постановит, что Дери не может занимать пост министра, а Дери откажется уйти в отставку, Нетаниягу уволит министра внутренних дел, но также воспользуется этим вопросом, чтобы заручиться поддержкой плана судебной реформы своего правительства.
«Премьер-министр выразит свое несогласие, но в итоге уволит Дери, и осветит для общественности эту ситуацию, в которой народ избрал человека, которого потом отвергли судьи», — сказал один из источников, цитируемых в отчете.
«Если Верховный суд заставит Нетаниягу уволить Дери, он будет придерживаться решения Верховного суда, но все должны понимать, что суд заставит премьер-министра против его воли уволить одного из своих министров. Мы находимся в разгаре серьезной борьбы, и это возможность показать людям, которые до сих пор не думают, что нам нужны реформы министра юстиции, насколько они неправы», — говорит источник.
Ранее Курсор писал, что Нетаниягу может уволить Дери: в СМИ назвали условие. В ШАС требуют лишить судебную власть возможности отменять решения правительства.
Курсор сообщал, что Дери заявил, что не уйдет в отставку независимо от решения суда. По словам главы партии ШАС, окончательное решение будет за премьер-министром Биньямином Нетаниягу.
Напомним, что Кнессет одобрил в предварительном чтении так называемый «Закон Дери», предложенный депутатом Моше Арбелем, который позволит председателю ШАС Арье Дери занимать пост министра в следующем правительстве, несмотря на его осуждение за налоговые правонарушения.