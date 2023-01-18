ШАС грозит свергнуть правительство, если Дери уволят с поста министра — СМИ

Высокопоставленный депутат-харедим Яаков Марги заявил, что его партия не поддержит правительство Нетаниягу, если Дери будет смещен по решению Верховного суда.

Министр социального обеспечения Яаков Марги предупредил, что если министр внутренних дел Арье Дери (ШАС) будет вынужден уйти из правительства в результате решения Верховного суда, то это будет означать конец нынешнего коалиционного правительства.

Об этом сообщает INN.

«Я сообщу совету мудрецов Торы [партии ШАС], что, если Арье Дери не входит в правительство, правительства не существует», — сказал депутат.

Комментарии прозвучали вскоре после того, как в среду утром Israel Hayom сообщил, что Нетаниягу не будет игнорировать решение Верховного суда против его министра внутренних дел и готов уволить Дери, если суд будет настаивать на этом.

Сообщается, что Дери заявил членам партии ШАС на собрании фракции в понедельник, что не уйдет в отставку, даже если Верховный суд вынесет решение против его назначения министром внутренних дел.

Источники, близкие к Нетаниягу, сообщили Israel Hayom, что, если суд постановит, что Дери не может занимать пост министра, а Дери откажется уйти в отставку, Нетаниягу уволит министра внутренних дел, но также воспользуется этим вопросом, чтобы заручиться поддержкой плана судебной реформы своего правительства.

«Премьер-министр выразит свое несогласие, но в итоге уволит Дери, и осветит для общественности эту ситуацию, в которой народ избрал человека, которого потом отвергли судьи», — сказал один из источников, цитируемых в отчете.

«Если Верховный суд заставит Нетаниягу уволить Дери, он будет придерживаться решения Верховного суда, но все должны понимать, что суд заставит премьер-министра против его воли уволить одного из своих министров. Мы находимся в разгаре серьезной борьбы, и это возможность показать людям, которые до сих пор не думают, что нам нужны реформы министра юстиции, насколько они неправы», — говорит источник.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу может уволить Дери: в СМИ назвали условие. В ШАС требуют лишить судебную власть возможности отменять решения правительства.

Курсор сообщал, что Дери заявил, что не уйдет в отставку независимо от решения суда. По словам главы партии ШАС, окончательное решение будет за премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Напомним, что Кнессет одобрил в предварительном чтении так называемый «Закон Дери», предложенный депутатом Моше Арбелем, который позволит председателю ШАС Арье Дери занимать пост министра в следующем правительстве, несмотря на его осуждение за налоговые правонарушения.