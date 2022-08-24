Верховный суд уменьшил срок наказания экс-нардепу Фаине Киршенбаум

24 августа, в среду, Верховный суд в среду уменьшил срок наказания бывшему израильскому политику Фаине Киршенбаум с 10 до 7,5 лет.

Суд отклонил апелляцию, которую подали бывший депутат кнессета от партии «Наш дом Израиль» Фаина Киршенбаум и бывший гендиректор министерства сельского хозяйства Рами Коэн. Их осудили в прошлом году из-за политической коррупции.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам судьи, совершенное «наносит ущерб демократии и израильскому обществу, а мошенническое использование партийных средств особенно возмутительно». Тем не менее, бывший заместитель министра постоянно жаловалась на условия содержания в тюрьме и слишком суровый приговор. В итоге Верховный суд согласился смягчить обоим приговорам – теперь Киршенбаум проведет в тюрьме 7,5 лет вместо 10 лет, а Коэн – 18 месяцев вместо 30 месяцев.

«Согласно [израильской] политике наказания обстоятельства, при которых Киршенбаум совершила преступления, требуют значительного и сурового наказания. Однако, было принято решение о смягчении приговора в соответствии с принципом равноправия наказания, учитывая гораздо более мягкие наказания, вынесенные другим лицам, участвующим в деле», – сказано в решении суда.

Суд также обосновал решение о смягчении наказания тем, что когда Киршенбаум совершала коррупционные преступления, в партии «Наш дом Израиль» отсутствовал механизм, определяющий порядок средств коалиции. Кроме этого, судья добавил, что женщины-заключенные, находящиеся в тюрьме «Неве Тирца», находятся в более тяжелом положении, чем мужчины, ибо те распределяются между местами лишения свободы в соответствии с их личными особенностями и видом преступления, за которое их осудили.

Также следует отметить, что Киршенбаум по рекомендации судей Верховного рода в июле отказалась подавать апелляцию по приговору, признавшему ее виновной в коррупции, мошенничестве и обмане общественного доверия. Вместо этого она подала апелляцию лишь против срока наказания.

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