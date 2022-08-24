Щаранский раскритиковал правительство Израиля за отказ от участия в Крымской платформе

Украина провела второй международный саммит «Крымская платформа-2022», в нем приняли участие 60 представителей делегаций из разных стран – 16 президентов, 20 премьер-министров и один принц.

23 августа в Украине состоялся второй саммит «Крымская платформа». Из-за полномасштабной войны в этом году он проходил онлайн.

Участие в нем приняли представители примерно 60 стран и международных организаций: в частности генсек НАТО Столтенберг и президент Польши Дуда, который утром лично приехал в Киев. По соображениям безопасности украинские власти накануне не обнародовали ни время начала мероприятия, ни точный список его участников.

Все спикеры саммита заявили, что россия* должна уйти из Крыма и других захваченных украинских территорий, некоторые предложили повысить для россии «цену за вторжение».

Бывший глава Еврейского агентства (Сохнут) Натан Щаранский самостоятельно принял участие в саммите. Израиль предпочел не участвовать, и Щаранский раскритиковал это решение.

«Жаль, что мое правительство не участвовало и что в нем раздаются голоса, призывающие к сдержанности в отношении россии*. Израильтяне поддерживают Украину. Это не просто солидарность, мы понимаем, что это война за существование и выживание», — сказал Щаранский, как пишет 12 канал.

Ранее наша редакция писала, что Владимир Зеленский назвал событие, после которого переговоры с рф потеряют смысл.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!