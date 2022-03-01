Верховный суд заявил, что 4 палестинские семьи могут пока остаться в домах в Шимон а-Цадик

Верховный суд постановил, что четыре палестинские семьи из района Шимон а-Цадика не будут выселены до тех пор, пока министерство юстиции не урегулирует их претензии на собственность.

Около 300 палестинцев в настоящее время находятся под угрозой выселения в Шимон а-Цадике, в основном по частным делам, возбужденным правыми еврейскими группами. Эксперты считают, что дело с участием этих четырех семей может стать прецедентом для других судебных процессов.

В течение десятилетий суды считали, что Нахалат Шимон, еврейская организация, пытающаяся выселить четыре семьи, была законным владельцем земли. Палестинцы утверждали, что иорданцы выдавали им документы на собственность до того, как Израиль завоевал Восточный Иерусалим в 1967 году.

Предприняв беспрецедентный шаг, Верховный суд постановил, что палестинцы не могут быть выселены, если министерство юстиции не рассмотрит претензии палестинцев на дома. Министерство юстиции отвечает за регистрацию земли и выдачу прав собственности, но фактически заморозило этот процесс в большей части Восточного Иерусалима, сославшись на политические и материально-технические трудности.

Тем временем палестинские семьи будут вносить символическую сумму арендной платы — 2400 шекелей (740 долларов США) в год — на банковский счет, принадлежащий адвокатам обеих сторон. Если Минюст примет решение против них, средства будут переведены Нахалат Шимон.

Сами Иршеид, адвокат палестинцев, приветствовал это решение как «сохранение присутствия палестинцев в их домах».

«Выселения нет, и право собственности на землю будет пересмотрено. С 1970-х годов и по сегодняшний день суды всегда считали, что еврейские организации являются владельцами. Это очень позитивное событие», — сказал Иршеид.

Выселения в Шимон а-Цадике стали глобальным символом палестинского дела, вызвав рост напряженности в Иерусалиме, что помогло разжечь майскую войну между Израилем и террористической группировкой ХАМАС. Израильские официальные лица предупредили, что напряженная ситуация по соседству может привести к новой эскалации между Израилем и палестинцами.

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