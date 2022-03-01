Посол Украины в Израиле разочарован тем, что Иерусалим не отправит военную помощь Киеву

Евгений Корнийчук заявляет, что Украине требуются каски, военные жилеты и оружие, а медикаменты и системы очистки воды сейчас не являются приоритетными.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что продолжающиеся переговоры на белорусской границе между Украиной и Россией не принесут ожидаемых результатов, и что Украина разочарована тем, что Израиль продолжает отказываться предоставить столь необходимые каски и военные жилеты для военной и гражданской защиты.

«Мы поняли, что переговоры в Беларуси — это очередная уловка Путина, чтобы использовать время для реструктуризации своих вооруженных сил», — говорит Корнийчук. «Никакой конкретной серьезной встречи там нет».

«Но наша делегация решила принять в ней участие, чтобы не быть обвиненной в несерьезном отношении», — добавляет он.

Из 100 тонн гуманитарной помощи, которую Израиль отправил за последний день в Украину, Корнийчук говорит, что он рад видеть конкретные антибиотики и медицинское оборудование, которые запросило министерство здравоохранения его страны, но, хотя это хороший жест, большая часть отправленного оборудования — включая системы очистки воды — не является приоритетной.

Кроме того, Корнийчук упомянул, что в настоящее время в аэропорту Бен-Гурион задержаны многочисленные украинцы без статуса. По словам Корнийчука и адвоката, представляющего интересы беженцев, они приехали в Израиль, чтобы погостить у родственников, но государство требует внести залог в несколько тысяч шекелей, чтобы пропустить их через границу.

Курсор ранее писал, что Израиль выдает Украине гуманитарную помощь. Глава министерства иностранных дел Яир Лапид заявил, что он говорил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Еврейское государство будет оказывать Украине помощь.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.