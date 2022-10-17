Вернулся из Африки: израильтянина доставили в больницу с подозрением на серьезную болезнь

Израильтянин, который недавно вернулся из Уганды (Африка) был госпитализирован в медицинское учреждение с подозрением на вирус Эбола.

Об этом сообщает 9tv.

Мужчина почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу «Тель ха-Шомер», где его изолировали и сделали тест, который показал отрицательный результат. Но учитывая то, что у вируса длительный инкубационный период, то пациента оставили в медицинском учреждении. В минздраве требуют, чтобы израильтянину сделали еще один тест и пока не придут результаты, чтобы он был изолирован.

В конце сентября министерство здравоохранения Израиля рекомендовало избегать поездок в Уганду из-за распространения там вируса Эболы. В стране циркулирует суданский штамм, отличающийся от заирского, от которого есть вакцина.

Известно, что заболевание передается при прямом контакте с кровью или биологическими жидкостями пациентов. Среди основных симптомов выделяют лихорадку, рвоту, мышечные боли, необъяснимое кровотечение.

«Курсор» писал ранее, что эксперты из медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США выяснили, что вирус Эбола может скрываться в мозгу человека несколько лет после лечение. Затем внезапно он может вызвать рецидив.