Вирус Эбола может прятаться в мозгу организма-носителя годами — ученые

По словам ученых, вирус Эбола вызывает одно из самых смертоносных инфекционных заболеваний, известных человечеству. Это все еще серьезная угроза в Африке.

Эксперты из медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США выяснили, что вирус Эбола может скрываться в мозгу человека несколько лет после лечение. Затем внезапно он может вызвать рецидив.

Отмечается, что недавно в Африке произошли вспышки Эболы: они связаны с персистирующей инфекцией – это такие формы заболеваний, при которых после перенесенной инфекции не наступает очищение от инфекционного патогена.

Дело в том, что часто возбудители инфекции длительное время находятся в латентном состоянии. Их активация происходит при благоприятных условиях. При чем это происходит с людьми, которые, казалось бы, уже вылечились.

Как рассказал один из авторов исследования Кевин Цзэн, около 20 процентов обезьян, которые перенесли лечение Эболы моноклональными антителами, все еще продолжали переносить инфекцию. Вирус буквально засел в желудочковой системе головного мозга.

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