Вирус Западного Нила достиг Израиля: эксперты передали рекомендации

Об опасности заражения вирусной болезнью через комаров и о мерах профилактики для предотвращения заболевания рассказали в министерстве охраны окружающей среды.

Министерство охраны окружающей среды сообщило, как были обнаружены комары, зараженные вирусом Западного Нила, и насколько они опасны.

Об этом рассказал доктор Хамза Хабиб Аллах, старший координатор по борьбе с вредителями министерства охраны окружающей среды.

«Это серьезно настолько, что люди могут заразиться от них, — сказал Хабиб Аллах. — Мы обнаружили тех, которые были найдены в Нахаль Нааман, Кери Нааман и Эйн-Афек в районе регионального совета Мата Ашер. Это очень необычное время, поскольку вокруг много комаров. После того как мы обнаружили их в Эйлате три недели назад, ожидалось, что мы найдем их на севере, поскольку болезнь передается птицами, которые мигрируют с места на место. Мы усилили надзор во всех центрах размножения комаров по всему северному региону и обнаружили их в районе Мета-Ашер».

«Эта болезнь, которая передается от домашней птицы, и, к сожалению, нет вакцины для людей, — добавил он. — У здоровых людей с сильной иммунной системой она не должна вызывать серьезных осложнений и проходит как легкое заболевание со слабостью и мышечными болями. Но у пожилых людей и людей с основными заболеваниями болезнь может вызвать менингит и даже смерть. Такие случаи уже были».

Старший координатор по борьбе с вредителями, сказал, что «за последние 10 лет было много случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. В этом году один человек умер и еще двое госпитализированы с этим заболеванием. Поэтому наша цель — предотвратить опасность комаров и остановить центры, которые могут иметь потенциал для развития болезни».

Министерство охраны окружающей среды на севере страны и в тех районах, где были обнаружены очаги размножения, проводит мониторинг территорий, которые могут быть очагами размножения комаров.

Первые меры защиты от укусов комаров: использовать репелленты от насекомых, защитить кожу длинной одеждой, внутри помещений включать вентиляторы, на окна и двери установить сетки.

«Курсор» писал, что зараженные комары в Израиле: в минздраве рассказали, как уберечься от лихорадки Западного Нила.