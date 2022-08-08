Зараженные комары в Израиле: в минздраве рассказали, как уберечься от лихорадки Западного Нила

Минздрав настаивает на соблюдении рекомендаций о мерах предосторожности против укусов комаров, которые могут вызвать лихорадку Западного Нила.

Во избежание укусов комаров и распространения болезни министерство здравоохранения и министерство охраны окружающей среды просят население следовать рекомендациям специалистов.

Об этом сообщила Шира Соломон, пресс-секретарь минздрава.

В первую очередь, жителям порекомендовали сократить количество мест стоячей воды, которые могут быть местами размножения комаров.

Найдите, удалите, проколите или переверните любой контейнер, в котором может скапливаться вода, например, старые шины, ведра и бочки.

Не допускайте скопления воды на дне цветочных горшков.

Не реже одного раза в неделю опорожняйте или меняйте воду в таких емкостях, как цветочные горшки и поилки для домашних животных.

Накройте бассейны.

Очистите и опустошите желоба.

Прилагайте усилия к поиску источников стоячей воды, скрытых в зарослях растительности, в подвалах и крышах, и убирайте из окружающей среды старые предметы, которые больше не используются и могут накапливать воду внутри.

Примите меры защиты от укусов комаров:

Используйте репелленты от насекомых наносимые на тело, а также в жилых комнатах

Уменьшите участки кожи, подверженные укусам, надевая длинную светлую одежду.

Включайте вентиляторы внутри дома и когда сидите вне дома

Установите сетки на окна и проемы

Для справки: лихорадка Западного Нила — это заболевание, которым болеют животные и оно также передается человеку. Оно вызывается вирусом, обнаруженным в основном у домашней птицы, и передается человеку и различным животным через укусы комаров, питающихся кровью инфицированных птиц. Инкубационный период болезни с момента укуса до развития признаков болезни длится примерно от 5 до 21 дня, а течение болезни обычно составляет 3-6 дней. По данным Минздрава, с начала года от этой болезни скончался один человек, еще один человек госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

Поэтому нужно информировать местные органы власти о наличии канализационных прорывов, стоячей воды и опасности появления комаров в общественных местах, чтобы они могли принять меры по их устранению.

Зараженные вирусом комары были обнаружены в ловушках для комаров, установленных в конце июля на полях Нахаль-Нааман, Нааман и Эйн-Афек. Министерство охраны окружающей среды предупредило региональный совет Мате Ашер, на территории которого были обнаружены зараженные комары, и распорядилось усилить мониторинг зараженной территории и, при необходимости, немедленно провести профилактические и истребительные мероприятия.

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