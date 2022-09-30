Внимание: объявлена срочная запись на экстренный рейс из москвы

Объявлена регистрация на экстренный субсидированный рейс из москвы в Израиль 2 октября (воскресенье) для евреев-репатриантов и граждан Израиля.

Об этом сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Ниже сообщение с подробностями от организаторов субсидированного рейса : «Набираются пассажиры на самолёт из москвы в воскресение 02.10.2022 (время вылета пока точно неизвестно). Самолёт приземлится в Шарм-Эль-Шейх (Египет), Амман (Иордания) или Тель Авив (Израиль). Информация о месте назначения будет за 24 часа до вылета. Зависит от того, какая из стран разрешит посадку.

Стоимость полета $1,600, 20 кг багаж, 5 кг ручная кладь. После рейса может быть возвращено до 70% стоимости билета. Для этого нужно будет предъявить израильский паспорт.

Для участия в полете необходимое заполнить форму: https://forms.gle/17hZ78UtRZNYVLNq9

Как только на рейс наберется необходимое число пассажиров (177), с вами свяжутся для проведения оплаты. У вас будет 30 мин на оплату. В случае отмены рейса вся сумма возвращается.

Рейс организует Марк (Шломо) Мануйлов при участии известных еврейских организаций Vaad Hatzаla, Canadian Foundation и Yishuv Haaretz.

По всем вопросам обращаться к Leah Avital Dlinova по телефону +972 55 3080535 (WhatsApp, Telegram)

P.S. Если вы уже выехали из России или планируете выехать позже и вам нужна поддержка, то регистрируйтесь на сайте YishuvHaaretz.org

P.P.S. Если вы евреи-репатрианты или израильтяне испытываете материальные трудности и не имеете возможности оплатить депозит в 1600 долларов, то в любом случае зарегистрируйтесь и сообщите нам о своей проблеме. Мы постараемся помочь.

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