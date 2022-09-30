В помощь репатриантам: рекомендации и полный список необходимых документов

Предлагается подробный список документов для экстренной репатриации.
Об этом сообщает Телеграм-канал.
• цветная фотография 3х4 на каждого репатрианта, включая новорожденных,
• Копии удостоверения личности (теудат зеут с вкладышем) близких родственников в Израиле, а также точная дата репатриации, адрес проживания в Израиле и номер мобильного телефона,
• все паспорта со сроком действия не меньше 6 месяцев до момента получения визы,
• оригиналы свидетельств о рождении всех членов семьи,
• документы, подтверждающие семейное положение:
- — свидетельство о браке (и/или разводе) родителей
- — свидетельство об установлении отцовства
- — свидетельство об изменении имени и/или фамилии
- — свидетельства о рождении родителей
- — свидетельство о браке (и/или разводе) бабушки и дедушки имеющего право на репатриацию
- — свидетельства о смерти дедушек, бабушек и родителей
- — личные документы дедушек и бабушек
- — документы о трудовой деятельности, прохождении воинской службы, образовании самих членов семьи, их родителей, бабушек и дедушек
- — удостоверения и документы супруга/супруги, включая свидетельство о рождении, свидетельства о предыдущих браках и разводах, свидетельства о смерти предыдущего супруга
- — справка о гражданском положении вдов/вдовцов, не имеющих еврейских корней
• нотариальное разрешение на вывоз на постоянное местожительство в Израиль и принятие израильского гражданства от родителя, в случае если несовершеннолетний выезжает с одним из них
• документы об образовании репатриирующихся с апостилем
• справка о несудимости
Что нужно апостилировать:
• справку о несудимости;
• разрешение на выезд ребенка, если один родитель остается в России;
• дипломы об образовании.
• все свидетельства: о рождении, о браке, о разводе, о смерти;
• заверенные копии всех документов и их переводы.
Рекомендация: оставьте генеральную нотариальную доверенность на лицо, проживающее в стране, из которой вы репатриируетесь на случай, если понадобится дополнительные документы или другие манипуляции в стране исхода от вашего имени.
Документы должны быть подлинные и представлены в оригинале, если это нотариальные копии или повторы, то на них требуется апостиль.
Присутствие на консульском приеме всех членов семьи обязательно, включая детей с 3-х летнего возраста.
Обратите внимание: Каждый случай индивидуален! Список документов будет меняться в зависимости от вашей личной ситуации. Таким образом, не бывает лишних документов. Любые документы и даже фотографии из семейных архивов могут оказаться неожиданно полезными в прохождении консульской проверки.
Ранее Курсор писал о срочной репатриации в Израиль.
Помимо этого, главный раввин Украины заявил, что он бы посоветовал евреям россии репатриироваться. По словам, Моше Реувена Асмана, в Советском Союзе существовал сильный антисемитизм. При этом в таких крупных городах, как москва и санкт-петербург*, старались имитировать политику терпимости, толерантности.
Также Курсор сообщал, что в Гистадруте создали управление по работе с трудящимися-репатриантами.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!