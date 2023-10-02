Внутренний туризм в Израиле достиг рекордных показателей

А вот ситуация с иностранцами состоит немного хуже, но в министерстве рассчитывают на увеличение их потока.

Этим летом многие израильтяне решили не выезжать за рубеж на отдых, а провести отпуск в нашей стране, тем самым установив рекордные показатели по внутреннему туризму по сравнению с докризисным 2019-м годом.

Об этом сообщает издание "Детали".

По сравнению с августом 2019 года, наблюдается рост на 8 процентов. За июль и август текущего года, большинство наших граждан отправилось на отдых в Эйлат, там заполненность гостиничных номеров была рекордная - 90 процентов.

А вот ситуация с иностранными туристами обстоит немного хуже. За восемь месяцев текущего года количество дней, проведенных гостями в израильских отелях, снизилась на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом четыре года назад. В частности, показатель за август упал на 13 процентов по сравнению с докризистным 2019-м годом.

В Национальной ассоциации отельеров отметили, что внутренний туризм начал демонстрировать рекордные показатели и в связи с различными скидками и акциями, приток граждан, должен усилиться. Есть также надежда, что в Израиле увеличится количество иностранных гостей благодаря успеху новой маркетинговой компании, организованной министерством туризма.

"Курсор" писал ранее, что министерство здравоохранения Израиля выдало распоряжение закрыть отель "Реут", расположенный в Ашкелоне, потому что он не пригоден для проживания постояльцев и представляет для их здоровья серьезную опасность.

Еще мы писали, что отель Waldorf Astoria в Иерусалиме назвали одним из пяти лучших отелей Северной Африки и Ближнего Востока в 2023 году по версии престижного журнала Travel + Leisure.