В Ашкелоне закрыли отель из-за "серьезной опасности" для постояльцев

В здании выявили многочисленные нарушения.

Министерство здравоохранения Израиля выдало распоряжение закрыть отель "Реут", расположенный в Ашкелоне, потому что он не пригоден для проживания постояльцев и представляет для их здоровья серьезную опасность.

Об этом пишет издание "Детали".

В начале августа эксперты закрыли гостиницу на месяц после того, как выявили значительные нарушения, но повторная проверка, которая состоялась в среду, 13 сентября, показала, что здание по-прежнему не соответствует основным условиям и не готово принимать временных жильцов.

В частности, на кухне отеля продолжаются ремонтные работы, поэтому использовать ее нельзя. Также эксперты нашли нарушения санитарных норм. Владельцам дали еще 30 дней, чтобы устранить все проблемы, в ином случае запрет на работу отеля могут снова продлить.

"Курсор" писал ранее, что в ночь на среду, 13 сентября, в Гуш-Дане прошли проливные дожди, из-за которых в некоторых местах была забита канализация, в результате чего дренажные колодцы переполнились и сточные воды попали в море. В связи с этим, гражданам запретили купаться на некоторых пляжах.

Еще мы писали, что ресторан Noma, расположенный в Копенгагене (Дания), неоднократно получавший статус лучшего заведения мира, перестанет принимать гостей в конце 2024 года. Причиной его решения стали регулярные переработки, а также токсичное отношение к сотрудникам со стороны руководства