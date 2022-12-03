Во сколько израильским студентам обходится обучение за границей

10:13, Сегодня
Новости Израиля, Общество
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Фото: pixabay

Факторы, влияющие на сумму, включают страну обучения, тип учебного заведения и, в конечном счете, выбранный университет.  

Многие израильские студенты отправляются за рубеж, чтобы там получить высшее образование. Но его стоимость может быть высокой. По данным платформы Erudera, наши граждане платят в среднем за год обучения в других странах от 3200 до 19 288 долларов.

Об этом сообщает издание jpost.

На цену влияет несколько факторов, в частности страна обучения, тип учебного заведения и, в конечном счете, выбранный университет. При этом студенческие  сборы за международное образование варьируются.

Согласно данным платформы, в Австралии плата за обучение в университете часто превышает 14 тысяч долларов, тогда как в таких странах, как Германия и Аргентина, обучение обычно бесплатное.  

Из иностранных студентов во всем мире подавляющее большинство предпочитает учиться в Соединенных Штатах, там выбирают возможность получения образования приблизительно 1 075 496 студентов. В два раза меньше людей в текущем году решали учиться в Великобритании и Канаде: всего 551 495 человек отдали предпочтение Великобритании и 503 270 человек — Канаде. Около 228 403 человек получают образование в Японии.

По сравнению с другими странами, в Испании гораздо меньше иностранных студентов, чем у ее соперников: в 2022 году в ней обучалось около 125 675 студентов. 

Отмечается, что более 2000 израильских граждан заплатили за получение образования в США, где иногда стоимость превышает 60 тысяч долларов.

«Курсор» писал ранее, что Израиль является пятой самой образованной страной в мире, где 50,12 процента людей имеют высшее образование.

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