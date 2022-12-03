Во сколько израильским студентам обходится обучение за границей

Многие израильские студенты отправляются за рубеж, чтобы там получить высшее образование. Но его стоимость может быть высокой. По данным платформы Erudera, наши граждане платят в среднем за год обучения в других странах от 3200 до 19 288 долларов.

Об этом сообщает издание jpost.

На цену влияет несколько факторов, в частности страна обучения, тип учебного заведения и, в конечном счете, выбранный университет. При этом студенческие сборы за международное образование варьируются.

Согласно данным платформы, в Австралии плата за обучение в университете часто превышает 14 тысяч долларов, тогда как в таких странах, как Германия и Аргентина, обучение обычно бесплатное.

Из иностранных студентов во всем мире подавляющее большинство предпочитает учиться в Соединенных Штатах, там выбирают возможность получения образования приблизительно 1 075 496 студентов. В два раза меньше людей в текущем году решали учиться в Великобритании и Канаде: всего 551 495 человек отдали предпочтение Великобритании и 503 270 человек — Канаде. Около 228 403 человек получают образование в Японии.

По сравнению с другими странами, в Испании гораздо меньше иностранных студентов, чем у ее соперников: в 2022 году в ней обучалось около 125 675 студентов.

Отмечается, что более 2000 израильских граждан заплатили за получение образования в США, где иногда стоимость превышает 60 тысяч долларов.

«Курсор» писал ранее, что Израиль является пятой самой образованной страной в мире, где 50,12 процента людей имеют высшее образование.