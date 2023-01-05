Морские археологи обнаружили остатки корабля времен Елизаветы I

На дне карьерного озера в графстве Кент (юг Англии) морские археологи обнаружили остатки корабля, который был построен во времена правления Елизаветы I (1558-1603 гг.).

Об этом пишет Ancient Origins.

Специалисты увидели хорошо сохранившие бревна и поняли, что это уникальная находка. Они сообщали в организацию, занимающуюся охраной памятников, а она связала Совет с Уэссекской археологией и предоставила экстренное финансирование для поддержки раскопок на месте карьера.

По словам археологов, вряд ли корабль в 16 веке потерпел в этом месте крушение, не менее возможно и то, что его просто бросили в карьерное озеро, когда срок его эксплуатации был закончен. Для того, чтобы определить состояние корабля к моменту, когда он оказался в нынешнем месте, специалистам нужно больше времени на исследование найденных остатков.

Судно сейчас идентифицировать невозможно, но все равно эта находка удивительная, поскольку очень мало судов 16 века сохранилось или найдено, несмотря на то, что это был активный период в истории британского мореходства.

«Курсор» писал ранее, что корабль, отправивший «Титанику» предупреждение об айсберге в его роковом путешествии в 1912 году, был обнаружен на дне океана.

Еще мы писали, что недавно исследователи на юге Англии в графстве Дорсет обнаружили удивительную находку — самый старый затонувший корабль XIII века — Mortar Wreck.