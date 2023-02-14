Водитель автобуса отказался везти девочку из-за внешнего вида — как его наказали

В компании признали, что их водитель нарушил инструкцию о предоставлении услуг пассажирам.

Национальное управление общественного транспорта обязало компанию «Кавим» выплатить компенсацию жительнице Маабарота. Ее 13-летнюю дочь не пустил водитель автобуса из-за внешнего вида — на девочке были надеты короткая майка и шорты.

Об этом пишет «ХаАрец«.

Скандал произошел еще в июне 2022 года. 13-летняя девочка ожидала автобус на остановке на перекрестке Биньямина. Ребенок был одет в шорты и короткую майку, поскольку на улице была жаркая погода. Водитель автобуса, курсировавший между Ор-Акивой и Гиват-Адой, поинтересовался у школьницы, есть ли ей чем прикрыться. Услышав отрицательный ответ он заявил, что ее внешний вид по закону является «сексуальным домогательством». После этого водитель закрыл двери и уехал, а ребенок остался на остановке.

После инцидента мать девочки подала жалобу на водителя в Национальное управление общественного транспорта. Семья также вела переговоры с компанией «Кавим», где работает скандальный водитель. В компании признали, что их водитель допустил ошибку и действовал вопреки инструкциям компании, которая предусматривает оказание услуг всем клиентам без дискриминации.

В результате водителю было вынесено строгое предупреждение, а подрядчика обязали выплатить семье девочки, испытавшей «травму и унижение», 45 тысяч шекелей.

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