Водители автобусов на Севере и в Иудее и Самарии бастуют до 8:30 утра

По сообщениям еврейских СМИ, водители автобусов примерно в 20 городах бастуют в понедельник утром до 8:30 утра в рамках продолжающейся борьбы с условиями их труда.
Забастовка проходит в таких городах: Гиват-Зеэв, Мевасерет-Цион, Гуш-Эцион, Кирьят-Арба, региональный совет Биньямин, Маале-Адумим и маршрут Иерусалим — Ариэль.
Северный регион: система скоростных автобусов «Метронит» в Хайфе, Мигдаль ха-Эмек, Афула, Тверия, Йокнеам, Бейт-Шеан, Далият аль-Кармель, Осфиия и региональный совет Мегидо.
Также водители автобусов перекрыли 6-ое шоссе на юге и хайфские туннели.
На прошлой неделе израильские водители в Иерусалиме уже выходили на протест, что также приводило к полному параличу движения общественного транспорта.
Водители заявляют, что не прекратят забастовки до тех пор, пока правительство не услышит их не примет меры.
Курсор писал ранее, что в Израиле проходит забастовка водителей автобусов Супербас и Электа Афиким. На севере: идет забастовка метронита в Хайфе и забастовка автобусов в городах Мигдаль ха-Эмек, Афула, Тверия, Йокнеам, Бейт-Шеан, Далия аль-Кармель, Исфия и региональный совет Мегиддо. На юге: Ашкелон, Офаким, Нетивот, Сдерот, Кирьят-Гат и приграничные с Газой кибуцы.
Также мы писали, что ЦАХАЛ задержал двух палестинских арабов, которые хотели проникнуть в Израиль из Газы. Солдаты ЦАХАЛа пресекли очередную попытку незаконного проникновения из Газы в Израиль. На этот раз палестинские арабы пытались пронести самодельную гранату.