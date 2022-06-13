Водители автобусов на Севере и в Иудее и Самарии бастуют до 8:30 утра

Забастовка водителей будет длиться до 8:30, что парализует движение общественного транспорта в этих регионах.

По сообщениям еврейских СМИ, водители автобусов примерно в 20 городах бастуют в понедельник утром до 8:30 утра в рамках продолжающейся борьбы с условиями их труда.

Забастовка проходит в таких городах: Гиват-Зеэв, Мевасерет-Цион, Гуш-Эцион, Кирьят-Арба, региональный совет Биньямин, Маале-Адумим и маршрут Иерусалим — Ариэль.

Северный регион: система скоростных автобусов «Метронит» в Хайфе, Мигдаль ха-Эмек, Афула, Тверия, Йокнеам, Бейт-Шеан, Далият аль-Кармель, Осфиия и региональный совет Мегидо.

Также водители автобусов перекрыли 6-ое шоссе на юге и хайфские туннели.

На прошлой неделе израильские водители в Иерусалиме уже выходили на протест, что также приводило к полному параличу движения общественного транспорта.

Водители заявляют, что не прекратят забастовки до тех пор, пока правительство не услышит их не примет меры.

Курсор писал ранее, что в Израиле проходит забастовка водителей автобусов Супербас и Электа Афиким. На севере: идет забастовка метронита в Хайфе и забастовка автобусов в городах Мигдаль ха-Эмек, Афула, Тверия, Йокнеам, Бейт-Шеан, Далия аль-Кармель, Исфия и региональный совет Мегиддо. На юге: Ашкелон, Офаким, Нетивот, Сдерот, Кирьят-Гат и приграничные с Газой кибуцы.