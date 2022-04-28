Военнослужащая ЦАХАЛа украла оружие у командира батальона и покончила жизнь самоубийством

Женщина служила в пожарной части и покончила с собой из личного оружия командира батальона. Военная полиция проводит расследование.

Женщина-военнослужащая, служившая в пожарной части, украла личное оружие своего командира и покончила с собой.

Об этом сообщает 7 канал.

Согласно сообщению, инцидент произошел в понедельник на этой неделе в лагере Липкина, расположенном недалеко от перекрестка Билу.

Источники в ЦАХАЛе сообщили, что у женщины в прошлом были признаки, указывающие на склонность к самоубийству.

Представитель ЦАХАЛа сообщил, что «по данному факту начато расследование, результаты которого будут представлены на рассмотрение в военную прокуратуру».

Курсор писал ранее, что у могилы Рашби на горе Мерон вспыхнули беспорядки. Молодые харедим, прибывшие к могиле Рашби в Мероне, начали жестокие беспорядки, в том числе пытались разрушить новую инфраструктуру, построенную для празднования, беспокоя присутствующих верующих.