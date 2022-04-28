Военнослужащая ЦАХАЛа украла оружие у командира батальона и покончила жизнь самоубийством

Женщина-военнослужащая, служившая в пожарной части, украла личное оружие своего командира и покончила с собой.
Об этом сообщает 7 канал.
Согласно сообщению, инцидент произошел в понедельник на этой неделе в лагере Липкина, расположенном недалеко от перекрестка Билу.
Источники в ЦАХАЛе сообщили, что у женщины в прошлом были признаки, указывающие на склонность к самоубийству.
Представитель ЦАХАЛа сообщил, что «по данному факту начато расследование, результаты которого будут представлены на рассмотрение в военную прокуратуру».
Курсор писал ранее, что у могилы Рашби на горе Мерон вспыхнули беспорядки. Молодые харедим, прибывшие к могиле Рашби в Мероне, начали жестокие беспорядки, в том числе пытались разрушить новую инфраструктуру, построенную для празднования, беспокоя присутствующих верующих.
Еще напомним, что террористы из Газы запустили российские зенитные ракеты по израильским самолетам. Террористы использовали зенитные ракеты российского производства во время обстрела израильских самолетов на юге Газы. ХАМАС использовал их уже несколько раз в течение последних недель.