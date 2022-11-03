Военнослужащие Украины начали курс лечения и реабилитации в Израиле

2 ноября, в среду, посол Украины в Израиле посетил медицинский центр «Барзилай» (г. Ашкелон), где недавно начали курс лечения и реабилитации военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает посольство Украины в Израиле.

Солдаты получили тяжелые ранения в результате российской вооруженной агрессии против Украины. С руководством медцентра и его реабилитационного отделения посол обсудил возможность перенятия украинскими специалистами накопленного опыта израильских партнеров, касающегося протезирования и реабилитации.

Также «Курсор» сообщал, что Вооруженные силы Украины поблагодарили Израиль за поддержку.