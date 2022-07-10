Военный суд освободил отца террориста, совершившего в марте жестокие убийства в Бней-Браке

Отца террориста, убившего в марте пятерых жителей Бней-Брака, отпустили домой, только запретив ему пользоваться социальными сетями. Военная прокуратура будет подавать жалобу на решение суда.

Военный суд в Самарии принял решение освободить отца Диа Хамарша, убившего пять человек во время теракта в Бней-Браке в марте.

Отец террориста публично подстрекал к терроризму и восхвалял убийства, совершенные сыном.

Военный судья, несмотря на эти факты, постановил, что «трудно судить о поведении убитого горем отца».

Отец террориста после теракта распространял видеозаписи в соцсетях с полной поддержкой действий своего сына. Эти видеозаписи набирали десятки тысяч просмотров.

Он восхвалял «героических мучеников» на пике волны террора, которая унесла весной около 20 жизней в Израиле.

Около двух с половиной недель назад против него было выдвинуто обвинение в подстрекательстве и поддержке вражеской организации. Военная прокуратура просила продлить срок его содержания под стражей до окончания разбирательства по его делу, уверяя, что он опасен и может скрыться от суда.

Военный суд в Самарии не принял позицию обвинения и отпустил обвиняемого домой, установив запрет на пользование соцсетями.

Военная прокуратура намерена опротестовать решение суда об освобождении террориста. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение Военного апелляционного суда.

«Курсор» писал ранее, что появилось видео задержания террориста в Бней-Браке.

Также мы сообщали, что первые секунды после теракта в Бней-Браке попали на видео.