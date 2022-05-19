Волонтёры опубликовали адреса гуманитарной помощи для репатриантов и беженцев

Волонтеры сообщают, что склады гуманитарной помощи в центре страны переполнены. Они также предоставили адреса складов. «Дайте людям помочь вам — возьмите, что нужно».

Bat Yam, Yitshak Nafha 2 (будние дни до 16.00) — одежда, памперсы, игрушки, постельное белье, посуда

Об этом сообщает Финансовый Израиль.

Rishon LeZion, Ben Tzvi 4 (одежда, постельное белье, предметы гигиены, продукты)

Будние дни до 16.00

Реховот: Hanevi’im Street 8 (Одежда, игрушки, посуда)

Будние дни 18.00-20.00

Petah Tikva: Gisin 82

Tel Aviv: Igaal Alon 60

«Курсор» ранее передавал о мести партизанов: оккупированные россией Мелитополь и Херсон не сдаются. Партизанское движение на оккупированной россией* территории юго-востока Украины проводит диверсии в тылу врага: взрывает мосты, уничтожает оккупантов, поддерживает местное население.

Также мы передавали, что солдаты рф покупают справки и даже ложатся в психушки, чтобы не служить — перехват разговора.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!