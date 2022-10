Вопрос о морских границах не закрыт: Хизбалла не намерена складывать оружие

Лидер террористов Хизбаллы Насралла выступил в субботу и определил свое отношение к договоренностям о морской границе.

Насралла заявил, что есть еще не освобожденный морской район, то есть конфликт с Израилем не завершен.

Аналогичные заявления Насралла озвучивал после демаркации сухопутной границы «Голубая линия» на северной границе Израиля с Ливаном, которая была признана ООН в 2000 году, включая фермы Шеба, и поэтому конфликт продолжается до сих пор.

Вслед за заявлением Насраллы последовало то, что Хизбалла инициировала многочисленные нарушения границы, похищения людей и террористические атаки против Израиля, что в конечном итоге привело ко Второй ливанской войне в 2006 году.

В обращении Насралла объяснил, насколько велико достижение Ливана, и уточнил, что оно достигнуто только благодаря тому, что «Хизбалла» смогла создать реальную угрозу в войне против Израиля.

Nasrallah’s speech — not all of Lebanon’s maritime area has been liberated. (via Abu Ali Express) pic.twitter.com/fEUsxh6X2N

— JewishPress.com (@JewishPress) October 30, 2022