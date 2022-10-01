Хасан Насралла сделал заявление относительно морской границы Ливана с Израилем

По словам лидера «Хизбаллы», если вопрос о морской границе будет решен, то в выигрыше окажется ливанский народ.

Передача ливанскому руководству американским посредником письменного предложения Израиля относительно морской границы является очень важным шагом.

Об этом заявил генеральный секретарь шиитской группировки «Хизбалла» Хасан Насралла, сообщает портал Детали.

«Государство Ливан будет принимать решения относительно обозначения морской границы с Израилем в соответствии с тем, что оно считает подходящим для государства», — отметил Насралла.

Он добавил, что если вопрос о морской границе будет решен, то в выигрыше окажется ливанский народ.

«Мы надеемся, что вопрос морской границы разрешится благополучно», — сказал Насралла.

Как сообщал Курсор, в сентябре генеральный секретарь ливанской «Хизбаллы» Хасан Насралла выступил с новой угрозой в отношении морского газового месторождения Кариш, на которое частично претендует Ливан.

В частности, он предостерег Израиль от начала добычи «голубого топлива» на платформе Кариш на фоне переговоров о морской границе между Иерусалимом и Бейрутом.

«Красная линия для нас заключается в том, что из Кариша не должно быть добычи», — сказал лидер «Хизбаллы».

Также Курсор информировал о том, что министерство энергетики Израиля объявило, что готовится подключение Каришского месторождения к израильской системе.

На ближайшее время запланирована проверка деятельности буровой установки и функционирования системы транспортировки природного газа от буровой вышки до национальной газовой системы.

Согласно заявлению министерства, сейчас речь идет не о добыче природного газа, а о проверке систем с помощью транспортировки природного газа в обратном направлении — от берега к буровой.

Ранее Курсор информировал о том, что, по словам Хасана Насраллы, вопрос о нефтяных месторождениях в Ливане не имеет никакого отношения к ядерному соглашению и что его подписание или неподписание не повлияет на позицию стороны по вопросу о демаркации границы с Израилем.