Воры угнали авто Почты Израиля с паспортами с визами США

Полиция не уверена, была ли кража намеренно направлена ​​на паспорта или это было просто совпадение, и грабители просто угнали автомобиль, не зная, что находится внутри.

Неизвестные угнали машину доставки Почты Израиля, в которой находились 28 паспортов с обновленными визами США. Ни один подозреваемый на данный момент не арестован.

Об этом информирует Jerusalem Post.

Отмечается, что ограбление произошло в Нетании. Автомобиль направлялся в сторону Кфар-Сабы. В машине доставки помимо паспортов было еще несколько предметов, и в настоящее время полиция не уверена, была ли кража намеренно направлена ​​на паспорта или это было просто совпадение, и грабители просто угнали автомобиль, не зная, что находится внутри.

«Полиция начала расследование. … Есть опасения, что паспорта могут оказаться в руках преступников или враждебных лиц», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, в Израиле наблюдается значительный рост числа случаев угона автомобилей. Так, попытки кражи авто увеличились на 165% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В прошлом большая часть угнанных автомобилей достигала Тулькарма и Калькилии, теперь же оказалось, что основные пункты назначения угонщиков находятся в Рамалле и Дженине.

Источники угона автомобиля также были обновлены: так, город Модиин сегодня является местом номер один для угонщиков автомобилей, вероятно, из-за его близости к территориям ПА. Поселки на севере также стали излюбленными местами угонщиков автомобилей, поскольку активность там удвоилась.

Вкус воров хорошо сочетается со вкусом местного рынка, поскольку 47 процентов попыток угона приходится на автомобили для отдыха. В этом году также увеличилось количество угонов гибридных автомобилей.

Также Курсор писал о том, что стало известно, какие автомобили чаще всего угоняют в Израиле. Средняя стоимость угнанного автомобиля составляет от 85 до 90 тысяч шекелей. Ежемесячно страховые компании должны выплачивать более 110 миллионов шекелей, что составляет более 1,3 миллиарда шекелей в год.