Стало известно, какие автомобили чаще всего угоняют в Израиле

По сравнению с предыдущим годом, число автоугонов увеличилось в два раза.

За последний год в Израиле количество угнанных автомобилей выросло более чем в два раза.

Такую статистику сообщают страховые компании.

Всего за один месяц, в декабре 2022 года, угонщики выкрали от 1200 до 1300 автомобилей. Этот показатель в два раза выше, чем в декабре 2021 года.

Кроме того, рост цен на запчасти из-за перебоев в цепочках поставок спровоцировал спрос на краденые запчасти. Традиционно, 95% угнанных автомобилей оказываются в Палестинской автономии.

Средняя стоимость угнанного автомобиля составляет от 85 до 90 тысяч шекелей. Ежемесячно страховые компании должны выплачивать более 110 миллионов шекелей, что составляет более 1,3 миллиарда шекелей в год.

Соответственно, страховые ставки выросли на 10%, но это еще не предел, и рост может увеличиться до 20%.

Самым угоняемым автомобилем стал Mazda 3, на втором месте — Kia Picanto, и далее — Mazda 6, Hyundai Tuscon, Kia Niro, Mazda CX5, Kia Sportage и Hyundai Kona.

Электромобили пока не относятся к зоне риска.

Больше всего автомобилей было похищено в Тель-Авиве — 10% от общего числа, за ним следуют Петах-Тиква (9%), Иерусалим (6%), Беэр-Шева (5%) и Нетания (4%).

Ранее Курсор писал, что идет захват правовой системы: Гади Айзенкот раскритиковал судебные реформы.

Также мы сообщали о стрельбе в Акко: появились новые подробности и видео.