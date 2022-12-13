Воспитательница детского сада спасла застрявшего ребенка

13 декабря встревоженная мать позвонила в Yedidim, некоммерческую организацию, специализирующуюся на добровольной помощи водителям на дорогах, и сообщила, что ее восьмимесячный сын случайно заперся в машине на улице Гордон в Кирьят-Оно.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Диспетчер «Едидим» Давид Ривани ответил на звонок и вызвал на место волонтеров Ширу Ашкенази, Ури Бен-Това и Дорона Калаф. Используя специализированное оборудование, волонтеры безопасно и быстро спасли ребенка, не нанеся повреждений автомобилю.

«Сегодня утром, когда я была в детском саду, где работаю воспитателем, в детский сад ворвалась мать и сказала, что ее сын, один из детей в детском саду, заперся в ее машине. немедленно вышел на стоянку, чтобы забрать из машины мой набор для взлома замков. Мать не понимала, что я делаю, но уже через минуту ее ребенок был у нее на руках. Она была в шоке, что я, воспитательница детского сада, спасла ее сына, и добавила, что это еще одна важная деталь, почему она счастлива, что ее ребенок находится в моем детском саду. Я испытываю невероятное чувство удовлетворения от того, что являюсь частью этой организации и могу спасать жизни», — рассказалп волонтер Шира Ашкенази.

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