Воспитателя подозревают в сексуальных преступлениях против глухого ученика в Ришон ле-Ционе

30-летний воспитатель учебного заведения «Шемая» в Ришон ле-Ционе подозревается в сексуальных преступлениях против глухого подростка.

Об этом сообщает Walla.

Согласно подозрению, Ярин Кабара из Реховота, в течение трех лет насиловал глухого мальчика, которому сейчас 15 лет.

«Мой сын боялся его. Ярин пытался сблизиться с моим сыном, он пришел с нами поесть, пришел с нами спать. Это была красная черта. Он попросил Ярин прийти и переспать с ним. Мы не знали, как это переварить. Он завладел его жизнью», ‒ рассказала мама подостка.

По словам матери пострадавшего, сейчас он учится в 9-м классе, а до 6-го класса посещал обычную школу. Она утверждает, что его первый год в школе «прошёл хорошо», пока дела не начали ухудшаться, потому что Ярин начал подозрительно сближаться с её сыном.

Ребенок думал, что его не примут в обществе, поэтому он связался воспитателем. Последний убедил родителей, что он и мальчик просто играют в футбол. После этого юноша стал более буйным.

Мужчина необоснованно вмешивался в жизнь мальчика. Другие родители и специалисты говорили матери ребенка, чтобы она была осторожна с воспитателем.

Родители пытались поговорить с сыном и просили его держаться подальше от своего инструктора, а также требовали от последнего, чтобы он перестал сближаться с их сыном.

«Он был действительно одержим, прошлым летом мой сын должен был лететь в США, а Ярин просил не летать. Когда он приземлился, мой сын увидел его, и я увидела по его лицу, что он не хочет его видеть», ‒ поделилась женщина.

После этого пострадавший мальчик прервал связь со своим инструктором и рассказал свою историю школьному психологу. После этого родители решили обратиться в полицию.

Со временем мама 15-летнего узнала, что есть другие дети, пострадавшие от воспитателя, но они боятся, что им не поверят.

«Она рассказала нам, и мы обратились в полицию», — сказала мать. «Вот так и разворачивалась вся история». Мать утверждает, что разговаривала с другой ученицей учебного заведения, которая рассказала, что у нее есть знакомые, которые пострадали, которым уже 20 лет, и они боятся, что им не поверят.

Мировой суд в Ришон ле-Ционе в пятницу, 25 ноября, разрешил публикацию имени подозреваемого. Его содержание под стражей было продлено до понедельника, 28 ноября.

«Курсор» сообщал, что звезду сериала «Игра в кальмара» обвинили в сексуальных домогательствах.