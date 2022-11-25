Звезду сериала «Игра в кальмара» обвинили в сексуальных домогательствах

По словам предполагаемой жертвы, инцидент произошел в 2017 году.

Южнокорейский актер О Ен Су, сыгравший участника и тайного организатора игры в сериале Netflix «Игра в кальмара», был обвинен в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает Korea JoongAng Daily.

По словам женщины, оставшейся анонимной и выдвинувшей обвинения, артист к ней домогался в 2017 году. Она подала иск против О Ен Су еще в декабре 2021 года, но в апреле этого года полиция решила закрыть дело и не предъявлять обвинения.

Однако женщина подала апелляцию, после чего расследование было возобновлено прокуратурой. В ходе расследования 78-летнйи мужчина стал отрицать выдвинутые против него обвинения.

В беседе с журналистами он признался, что «держался за руки с женщиной, чтобы показать дорогу вокруг озера». По словам артиста, он извинился перед женщиной, но все равно не признает свою вину.

Отметим, что О Ен Су является южнокорейским актером, наиболее известным как исполнитель ведущих ролей в фильме Ким Ки Дука «Весна, лето, осень, зима… и снова весна» и сериале «Игра в кальмара», за роль котором он получил премию «Золотой глобус» (лучшая мужская роль второго плана в сериале или телефильме).

«Курсор» сообщал, что известный голливудский актер берет перерыв в кино из-за проблем со здоровьем.

Помимо этого Нидерланды распорядились экстрадировать в Израиль известного модельного агента, обвиняемого в преступлениях на сексуальной почве.

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