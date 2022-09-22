Возле Беэр-Шевы от укуса скорпиона пострадала девочка

Приехавшая на место инцидента бригада «скорой» помощи оказала ребенку первую помощь и госпитализировала в больницу.

В четверг, 22 сентября, возле Беэр-Шевы от укуса скорпиона пострадала 8-летняя девочка из Тель-Авива. Медики оказали ей помощь на месте.

Об этом сообщает издание News.walla.

На место инцидента вызвали бригаду «скорой» помощи, которая госпитализировала ребенка в медицинское учреждение «Сорока» в Беэр-Шеве. Медики оценили ее состояние как средней степени тяжести.

Начато расследование обстоятельств несчастного случая.

Отметим, что укусы скорпиона в Израиле — довольно частое явление. В июле 2021 года был зафиксирован случай, когда 5 человек были ужалены в течение всего одного часа.

«Курсор» писал ранее, что двенадцатилетнего мальчика из бедуинской диаспоры направили в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве после укуса желтого скорпиона.

Еще мы писали, что ученые из Нанкинского института геологии и палеонтологии в Китае были удивлены, обнаружив хорошо сохранившуюся окаменелость скорпиона размером с собаку, который «бродил» по морскому дну более 400 миллионов лет.

Напомним, что милый, но смертоносный детеныш черной мамбы спрятался среди ящиков для вещей в доме супружеской пары в Южной Африке. Но укус этой ядовитой змеи имеет 100-процентную летальность, если его не лечить. Тем не менее, это застенчивый и замкнутый вид, который старается держаться подальше от людей.