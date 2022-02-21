Семейная пара обнаружила особо опасную змею у себя дома

Милый, но смертоносный детеныш черной мамбы спрятался среди ящиков для вещей в доме супружеской пары в Южной Африке.

Черная мамба родом из Африки и является одной из самых смертоносных змей на континенте. Укус ядовитой змеи имеет 100-процентную летальность, если его не лечить. Тем не менее, это застенчивый и замкнутый вид, который старается держаться подальше от людей.

Змеелов Ник Эванс , который оказывает услуги по уничтожению змей в провинции Квазулу-Натал в Южной Африке, был вызван в дом в Вествилле, в районе Большого Дурбана, после того, как владельцы увидели черную мамбу, скользящую по дому.

Но это был «нелегкий поиск», — сказал Эванс в посте на Facebook . Дом был полон упакованных коробок, так как домовладельцы переезжали. Эванс ранее сказал, что такой беспорядок является идеальной средой обитания мамбы, поскольку он обеспечивает безопасное и теплое место, чтобы спрятаться.

«Милая штучка», — написал Эванс. «Тем не менее, очень ядовитый!»

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