Возле Иерихона сделали впечатляющее научное открытие

Византийскую церковь со сложными мозаичными полами обнаружили в районе Иерихона (Иудея и Самария).

Об этом сообщает The Times Of Israel.

В гражданской администрации не рассказали, когда церковь была впервые обнаружена археологами, работавшими на этом месте.

Церковь датируют VI веком нашей эры и отмечают, что сто лет спустя она все еще использовалась в раннемусульманский период. Хотя ислам запрещает вывешивание икон и изображений в общественных местах, на мозаичных полах не было никаких признаков повреждений, нанесенных иконоборчеством.

Площадь церкви составляет 250 квадратных метров, что достаточно для того, чтобы в то время она служила одним из крупнейших молитвенных домов в этом районе. Ее неф почти полностью сохранился и покрыт мозаикой с изображением лозы и фигур животных.

В строительстве использовались материалы, которые не были найдены на месте. Среди них мраморные колонны и черный битумный камень, которые потребовали бы больших усилий для транспортировки из других районов, что свидетельствует о богатстве строителей церкви.

Трехметровая надпись, состоящая из пяти строк на греческом языке и найденная в молитвенном зале, увековечивает память Георгиоса и Нона, по-видимому, двух общественных деятелей, пожертвовавших на строительство церкви.

«Гражданская администрация придает большое значение обнаружению древностей и продолжит археологические раскопки для дальнейшего открытия славного прошлого этого района», — сказано в заявлении.

Здание пережило сильное землетрясение 749 г. н.э., разрушившее другие церкви и постройки по всему региону. Находку намерены переместить и выставить ее в музее мозаики в Иудее и Самарии.

«Курсор» сообщал, что в Западном Негеве археологи наткнулись на ценную находку.