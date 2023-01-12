В Западном Негеве археологи наткнулись на ценную находку

Эта находка может пролить свет на жизнь древних кочевников.

В Западном Негеве археологи проводили раскопки и обнаружили стоянку древних кочевников, а также скорлупу от страусовых яиц, возраст которых составляет более 4 тысяч лет.

Об этом сообщает Управление древностей Израиля.

Руководительница раскопок Лорен Дэвис отмечает, что найденное место могли использовать древние пустынные кочевники. На стоянке исследователи нашли кремневые и каменные орудия труда, фрагменты глиняной посуды, но особенно важной стала находка именно скорлупы страусовых яиц. При чем одна из них находилась в центре кострища, а это свидетельствует о том, что их собирали, чтобы употребить в пищу.

Доктор Амир Гурзелезни пояснил, что страусы обитали в этой местности очень давно, но к 19 веку они вымерли. Их яйца находят в древних памятниках всех периодов, и этот факт показывает, что страусовые яйца были важным сырьем.

Кости самых страусов в ходе раскопок находят весьма редко, это может указывать на то, что древние кочевники на самих птиц не охотились, а довольствовались сбором их яиц.

«Курсор» писал ранее, что по сообщениям иорданских СМИ, 15 скелетов, предположительно иорданских солдат, погибших в ходе Шестидневной войны, были найдены во вторник в городе Бейт-Ханина аль-Тахта недалеко от Иерусалима.

Еще мы писали, что 3000-летний египетский тюлень-скарабей был найден во время экскурсии средней школы в Азоре, недалеко от Тель-Авива, и гид назвал находку «мечтой каждого археолога-любителя».