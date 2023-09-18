Возле Шхема был обстрелян военный пост ЦАХАЛа - первые подробности

Ведется преследование подозреваемых.

В субботу утром, 18 сентября, у деревни Дир-Шараф рядом с палестинским городом Наблус (Шхем) были обстреляли позиции израильских военнослужащих. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом сообщает издание "Детали".

Солдаты ЦАХАЛа выяснили, откуда велся огонь, поскольку обнаружили на месте гильзы. На место инцидента прибыли дежурные патрули и в данный момент ведется преследование подозреваемых.

Зафиксировано попадание в конструкцию военного поста.

"Курсор" писал ранее, что в субботу, 16 сентября, на военном блокпосте возле одного из населенных пунктов в районе Тулькарма произошла стрельба. Представитель ЦАХАЛа сообщил, что в ходе обследования местности было обнаружено несколько рюкзаков.

Еще мы писали, что военнослужащие ЦАХАЛа провели оперативный рейд в Кфар-Акабе, в ходе которого между солдатами и членами преступной группировки произошла перестрелка. В результате пострадали четыре человека.

Напомним, что в Самарии произошли столкновения между палестинцами и военными. Тогда в ходе спецоперации наших силовиков в Шхеме был открыт огонь по военным, что привело к перестрелке.

Читайте также, что в начале сентября 2023 года подразделения Армии обороны Израиля снова вошли на территорию лагеря беженцев Дженин, где между ними и палестинскими боевиками началась ожесточенная перестрелка.